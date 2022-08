Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul va restrange iluminatul stradal, de asemenea pe cel al stadioanelor si in institutiile publice, precum si folosirea aerului conditionat in centrele comerciale, printre alte masuri menite sa diminueze consumul de electricitate astfel incat sa creasca volumul de gaz natural disponibil pentru export…

- Egiptul va restrange iluminatul stradal, de asemenea pe cel al stadioanelor si in institutiile publice, precum si folosirea aerului conditionat in centrele comerciale, printre alte masuri menite sa diminueze consumul de electricitate astfel incat sa creasca volumul de gaz natural disponibil pentru export…

- Lansarea Nord Stream 2 este o modalitate de a creste rezervele de gaze rusesti catre Europa, desi jumatate din capacitatea conductei a fost deja rezervata pentru consumul intern, a declarat jurnalistilor presedintele rus Vladimir Putin, conform TASS.

- Dan Negru nu se teme se mearga in vacanța in Egipt alaturi de familia sa, dupa incidentul in care un rechin a omorat o romanca. Prezentatorul de la Kanal D a ales aceasta destinație de mai multe ori. Dupa intamplarea nefericita cand rechinul Mako a ucis o romanca din Suceava, mulți oameni se tem sa…

- Egiptul, Israelul și Uniunea Europeana au semnat miercuri un acord pentru a crește vanzarile de gaze naturale lichefiate catre țarile UE, care urmaresc sa reduca dependența de aprovizionarea din Rusia in contextul razboiului din Ucraina. In cadrul acordului, parafat la Cairo, Israelul va trimite mai…

- Moscova a promis joi sa accelereze discutiile privind majorarea vanzarilor de gaze catre China si a avertizat ca Europa va plati un pret ridicat pentru embargoul petrolier impus contra Rusiei, transmite Reuters.

- Acordul creste, de asemenea, numarul de noi unitati nucleare pe care Westinghouse le va construi in Ucraina la noua fata de cinci cat era prevazut anterior, iar compania va infiinta un centru de inginerie in tara. Ucraina are patru centrale nucleare in functiune, dintre care cea mai mare, la Zaporojie,…

- Prin unele parti i se mai zice si luminita de seara, talpa-gastei sau cizma-cucului. Planta are numeroase beneficii pentru sanatate, insa este faimoasa in special pentru tratarea infectiilor respiratorii, fiind la mare cautare acum, cand sezonul racelilor si gripelor revine. Ciubotica-cucului este…