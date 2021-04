Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat televiziunii egiptene Sada El-Balad, Osama Rabie, presedintele Autoritatii Canalului Suez (SCA), a apreciat ca pierderile si pagubele provocate de blocarea navei port-container Ever Given ar putea ajunge la un miliard de dolari sau chiar mai mult. „Va fi calculat nivelul pierderilor…

- Presedintele Autoritatii Canalului Suez, Osama Rabie, a apreciat ca pierderile si pagubele provocate de blocarea navei Ever Given ar putea ajunge la un miliard de dolari. Nava va ramane in zona Marilor Lacuri pana cand se va finaliza investigatia și se va stabili care au fost cauzele care au dus la…

- Un numar de 163 de nave au tranzitat Canalul Suez de la redeschiderea acestuia si alte 292 erau in asteptare, potrivit Leth Agencies din Egipt. Presedintele Autoritatii Canalului Suez, Osama Rabie, a sugerat ca vremea, inclusiv vantul puternic, si o eroare umana ar fi jucat un rol in esuarea navei,…

- Nava de 400 de metri cu peste 16.000 de containere la bord a fost deblocata la ora locala 04:30 si a fost asigurata la acel moment, Inchcape, provider de servicii maritime, a anuntat pe Twitter. Serviciul de urmarire a navelor VesselFinder a schimbat pe site-ul sau statutul acesteia ca fiind „in miscare”.…

- Nava cargo Ever Given care e blocata deja de cinci zile in Canalul Suez produce comertului mondial pagube de 400 de milioane de dolari pe ora si ar putea provoca o criza a cafelei dar si a hartiei igienice, pe langa alte produse de baza, informeaza Business Insider. „Va afecta, practic, tot ce vedeti…

- Eforturile de dislocare a unei nave imense de containere care blocheaza Canalul Suez au permis sâmbata mișcarea pupei și a cârmei, dar nu este clar când va putea fi eliberat canalul, relateaza Reuters.Lunga de 400 de metri, Ever Given e eșuat de-a latul Canalului Suez, blocând…

- Autoritatile din Egipt sunt intr-o cursa contra cronometru pentru deblocarea celei mai importante rute pentru economia globala. Nava-container Ever Given care stationeaza din 23 martie in Canalul Suez provoaca zilnic pierderi de circa 10 miliarde de dolari.