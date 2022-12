Egipt: Un atac terorist s-a soldat cu trei poliţişti ucişi Trei politisti au fost ucisi si alti patru au fost raniti, vineri, intr-un atac asupra unui baraj de securitate in orasul egiptean Ismadliya, pe Canalul Suez, au declarat surse de securitate si medicale, relateaza AFP, ciat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

