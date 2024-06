In ultimele saptamani, Universitatea din București (UB) a devenit scena unui conflict tensionat intre conducerea instituției și un grup de protestatari pro-Palestina. Inițial, manifestația a inceput pe 20 mai ca un protest pașnic, dar s-a transformat rapid intr-o serie de acțiuni care au adus prejudicii semnificative atat pentru patrimoniul universitații, cat și pentru atmosfera academica. […] The post Universitatea din București notifica protestatarii sa paraseasca campusul: vandalism, anarhie și nevoia de ordine appeared first on Puterea.ro .