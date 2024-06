Guvernul va adopta in ședința urmatoare o Hotarare pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Propunerea de modificare a Hotararii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc are ca scop armonizarea normelor cu legislația primara adoptata in […] The post Boloș subordoneaza Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc appeared first on Puterea.ro .