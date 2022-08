Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita va infrunta sambata usor favorita Concordia Chiajna, intr-un inedit duel al Ligii 2: 100% alb-verde si intre comunele periurbane ale Timisoarei si Bucurestiului. Antrenorul Cosmin Stan e in continuare optimist, in ciuda infrangerii la prima aparitie acasa. Nici ilfovenii nu o duc stralucit…

- Pentru prima data in esalonul secund, dupa o promovare spectaculoasa, CSC Dumbravita a reusit o victorie surprinzatore in meciul de debut. Timisenii au castigat la Targu Jiu, scor 1-0, in urma unui gol marcat de Razvan Ghinescu. Cu trei puncte in cont, dumbravitenii asteapta acum primul meci acasa in…

- Gata, se joaca pe puncte si in Liga 2! Oltenia are la start doua formatii, pe CSM Slatina si pe Viitorul Pandurii Targu Jiu, care si-au propus sa faca un sezon bun. Nou promovata CSM Slatina are parte de un start de sezon dificil, urmand sa evolueze in runda inaugurala impotriva Concordiei Chiajna,…

- Timisul va fi reprezentat de 3 echipe in noul sezon al Ligii secunde, care debuteaza in prima saptamana a lui august. Astazi s-a tras la sorti tintarul, iar cele 3 reprezentante ale Timisului si-au aflat adversarii din sezonul regulat si ordinea jocurilor. Sistemul competitional este exact ca in precedentul…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…

- Dumbravita s-a intors victorioasa de la Dej, acolo unde s-a desfașurat al doilea amical al perioadei de pregatire. Echipa alb-verde a invins cu 2-1 formația locala, Unirea Dej, la capatul unui meci disputat pe durata a doua reprize de cate 50 de minute. Oboseala s-a simțit in jocul echipei banatene,…

- CSC Dumbravita a castigat al doilea test al verii. Alb-verzii au invins in deplasare o viitoare colega de Liga 2 – Unirea Dej, scor 2-1. Timisenii au fost „chinuiti” de doua reprize a cate 50 de minute, dar au iesit triumfatori prin golurile lui Adrian Ungureanu (min. 40) si Cristian Grancea, marcator…

- Cea mai noua divizionara secunda din Banat, CSC Dumbravita se va reuni pe 4 iulie, nu fara noutati. Pana acum alb-verzii au anuntat patru despartiri, dar si asteapta un numar notabil de jucatori noi. Echipa timiseana pregatita de Cosmin Stan nu va mai continua colaborarea cu jucatorii Goran Paunchici,…