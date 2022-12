Egal nerecomandat cardiacilor

Galben-albaștrii termina bine, se poate spune, anul 2022, ieri seara, pe arena „Ilie Oana ” , cei prezenți avand parte de un meci intens, greu, din toate punctele de vedere. Petrolul Ploiești și FC U Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, partida din cadrul etapei cu numarul 21 din Superliga Romaniei. „Lupii galbeni” au reușit sa deschida scorul prin Irobiso, in minutul 45, in timp ce oltenii au egalat in minutul 63 prin Juan Bauza. Petrolul a ratat șansa de a urca pe loc de play-off, ramanand pe poziția a 7-a, dar, așa cum putea caștiga meciul, il putea și pierde. Fiecare dintre echipe a…