Stiri pe aceeasi tema

- Leul zarit ieri intr-o padure de la Ștefan Voda va fi transmis la Gradina Zoologica din Chișinau, luni la prima ora. Anunțul a fost facut de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Ieri la fața locului s-au deplasat inspectorii de mediu din cadrul Direcției de profil a Inspectoratului…

- Cei mai multi dintre pestii salvati din uriasul acvariu aflat intr-un complex hotelier din Berlin care a explodat saptamana trecuta se simt bine in circumstantele date, au anuntat reprezentantii Gradinii Zoologice din Berlin, care au preluat in grija lor exemplarele supravietuitoare, informeaza DPA,…

- Atenție! Joi, 22 decembrie, se oprește curentul pe mai multe strazi din municipiul Moreni. Sucursala Targoviște – Distribuție Energie Electrica Romania anunța intreruperea alimentarii cu energie electrica in data de 22 decembrie 2022, in orașul Moreni, pe strazile A. I. Cuza – parțial, Unirii – parțial,…

- Dana Hancu, de profesie jurist, a gasit soluția pentru ca, dupa izbucnirea pandemiei, firmele din Galați sa nu se inchida, iar clienții sa primeasca rapid la domiciliu produsele de care au nevoie.

- Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, marți, 22 noiembrie, astfel: 09:00 – 17:00BraduPTA 2 BRADU09:00 – 17:00 PTA 4 BRADU09:00 – 17:00 PTA 5 BRADU09:00 – 17:00 PTA S 2857 BRADU09:00 – 17:00Siliștea, RacaPTA PARC SILIȘTEA09:00 – 17:00 PTA 148509:00 – 17:00 PTA S…

- O haina in plus. Este metoda cel mai des invocata cat se face o comparație cu perioada comunista și se dovedește in continuare la fel de eficienta. In cazul unor temperaturi de iarna, se poate aplica și varianta o patura sau o plapuma in plus. Acoperirea suprafețelor prin care se pierde multa caldura…

- O haina in plus. Este metoda cel mai des invocata cat se face o comparație cu perioada comunista și se dovedește in continuare la fel de eficienta. In cazul unor temperaturi de iarna, se poate aplica și varianta o patura sau o plapuma in plus. Acoperirea suprafețelor prin care se pierde multa caldura…

- Compania Termoenergetica anunța ca va intrerupe apa calda și caldura la aproximativ 180 de blocuri din București in urmatoarele zile, pentru lucrari de reintregire a retelei primare si remediere a unor avarii. Intreruperile vor avea loc in sectoarele 4, 5 si 6 ale Capitalei.