- Cea mai mare concentrație de E-coli de pe litoral, pana in acest moment din sezon, care poate provoca infecții intestinale, a fost inregistrata la mijlocul lunii iulie, in stațiunea Eforie Nord, cea mai aglomerata de pe litoral. Peste 7.600 a fost concentrația inregistrata in urma analizelor Direcției…

