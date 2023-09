Stiri pe aceeasi tema

- Primarul local Franck Dhersin a declarat ca o operatiune vasta de salvare a fost lansata in jurul orei 6 a.m. (0400 GMT), in timp ce zeci de barci cu migranti incercau sa traverseze in acelasi timp.”Cateva dintre barci se confruntau cu dificultati serioase”, a declarat acesta.”Langa (orasul de coasta)…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…

- Worldcoin, care a fost lansat luni, cere utilizatorilor sa isi scaneze irisul in schimbul unui ID digital si, in anumite tari, al unor criptomonede gratuite. Site-ul sau web spune ca a inscris 2,1 milioane de persoane, mai ales in timpul unui proces desfasurat in ultimii doi ani. Worldcoin a creat site-uri…

- Romania Inregistreaza O Creștere EconomicaProdusul intern brut al Romaniei, in primul trimestru al anului 2023, a fost mai mare cu 0.2% in termeni reali fata de trimestrul anterior. Comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, creșterea economica a inregistrat o dinamica pozitiva de 2.4%…

- Un grup de aliați occidentali din cadrul NATO este angajat in negocieri "avansate" și "frenetice, de ultim moment" pentru a finaliza o declarație privind garanțiile de securitate pentru Ucraina inainte de summitul de la Vilnius. De saptamini intregi, Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania…

- O delegatie militara chineza a vizitat Marea Britanie si Franta incepand din 24 iunie pana sambata, 1 iulie, pentru a discuta despre dezvoltarea relatiilor bilaterale in domeniul apararii, a informat sambata Ministerul Apararii de la Beijing, transmite Reuters. CITESTE SI Premierul suedez se…

- Partidul Popular (PP, conservator) este creditat cu castigarea celor mai multe mandate in camera inferioara a parlamentului la alegerile ce vor avea loc luna viitoare, arata un sondaj publicat sambata in cotidianul El Mundo, transmite Reuters. CITESTE SI Actorii de la Hollywood s-au sucit: Nu…

- Sindicatul actorilor de la Hollywood și marile studiouri au convenit sa continue negocierile pana la jumatatea lunii iulie, evitand astfel amenințarea unei a doua greve in industria de divertisment in aceasta vara, potrivit Reuters. CITESTE SI Franța e sub asediul propriilor adolescenți - Macron…