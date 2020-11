Efectele pandemiei în jurul lumii: reîntoarcerea la mutilarea genitală a fetelor în Kenya In timpul pandemiei, cand școlile sunt inchise și mulți oameni stau acasa, un loc in care abuzurile pot avea loc departe de ochii lumii, o linie telefonica pentru victimele violenței de gen le ofera un sprijin vital femeilor din Kenya. Consilierii primesc apeluri 24 de ore pe zi, iar numarul celor care suna este de patru ori mai mare decat anul trecut, noteaza Organizația Națiunile Unite (ONU). Undeva in Kenya, o femeie organizeaza o așa-numita ”ceremonie” pentru nepoata ei de 11 ani; organele genitale ale fetei vor fi taiate ca parte a tranziției sale la viața de adult.Aceasta procedura - cunoscuta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

