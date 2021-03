Efectele intoxicației cu etilenglicol (antigel), analizate de medicii ieșeni într-o revistă internațională de prestigiu Specialiștii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” și de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon”, cadre didactice ale Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, au realizat un amplu studiu care analizeaza parcursul clinic al persoanelor care au suferit o intoxicație cu etilenglicol in perioada 2012 – 2017. Acesta a fost publicat pe 18 martie in revista International Urology and Nephrology, editura Springer, dupa ce a trecut prin procesul de peer-review, publicația fiind cotata ISI și fiind una dintre cele mai reputate in domeniu.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Puteti rade acum, dar atunci cand se va intampla, veti fi foarte bucurosi ca ati citit asta. Si da, poate ca in acest fel veti invata ceva despre cum sa fiti cu adevarat pregatiti intr-o situatie de urgenta din viata reala”… Aceasta se arata intr-un mesaj postat pe pagina Centrului pentru Controlul…

- Premiul a fost acordat, de catre Comisia Europeana, orașelor care au avut inițiative de a promova un stil de viața sanatos in randul copiilor și subliniaza rolul vital al orașelor, ONG- urilor și școlilor in intarirea democrației participative și rolul cetațeniei active in promovarea sanatații publice.…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Craiova a solicitat Consiliului Judetean (CJ) Dolj terenul in suprafata de 1.760 mp din curtea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) pentru realizarea unui centru de pregatire. Pe acest teren se afla fostul camin al medicilor, in prezent demolat, pe locul…

- Un vaccin ne-ar putea imuniza impotriva Covid-19 pentru 10 ani, altul pentru doar un an și nu putem șți ce se va intampla, pentru ca "raspunsul imun este foarte complex", dar știm ca toate vaccinurile aprobate iși fac treaba, susține un expert roman."In momentul de fața, nu știm ce se va intampla pe…

- Un vaccin ne-ar putea imuniza impotriva Covid-19 pentru 10 ani, altul pentru doar un an și nu putem șți ce se va intampla, pentru ca "raspunsul imun este foarte complex", dar știm ca toate vaccinurile aprobate iși fac treaba, susține un expert roman."In momentul de fața, nu știm ce se va intampla pe…

- Razvan Iacob este student in anul VI la Facultatea de Medicina si Farmacie din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati si, din luna decembrie 2020, voluntar la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean Clinic de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”.

- Societatea Studenților Mediciniști Iași a transmis un mesaj de condoleanțe studentei Maria Andreea Albu. Tanara ar fi fost gasita fara suflare cu mai multe cercuri de plastic in jurul gatului pe data de 08 ianuarie. Acum , poliștiștii criminaliști fac cercetari in acest caz pentru a vedea in ce condiții…

- De aproximativ un an, studenta care a fost gasita ștrangulata langa partia din Copou era voluntara la UPU-SMURD Iași. Studenta era voluntara din Decembrie 2019. Ca toți voluntarii nostri era dedicata medicinei de urgenta și pasionata de ceea ce facea. Regretam nespus pierderea unui viitor medic care…