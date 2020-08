Infectarea cu SARS-CoV-2 este infioratoare. Acest virus nu doar ca ataca plamanii, ci are efecte secundare greu de suportat pentru multe persoane. Dupa ce s-au vindecat de COVID-19, diverși pacienți au declarat ca se confrunta cu o cadere masiva a parului. Potrivit Metro.co.uk, peste un sfert din 1.500 persoane ce au fost infectate cu noul coronavirus și au fost chestionate in cadrul unui sondaj online au precizat ca sufera de caderi intense ale parului, la doar cateva saptamani de al externarea din spital. Printre acești pacienți se numara și Grace Dudley din Marea Britanie. Tanara in varsta…