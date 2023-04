”Efecte nedorite grave”. Trei suplimente alimentare ”detox” retrase de pe piață Trei suplimente alimentare cu așa-zise proprietați ”detox” au fost restrase, deoarece persoanele care le-au folosit au raportat un șir de ”efecte nedorite grave”, transmite Top sante. Agenția naționala pentru securitatea medicamentului și produselor de sanatate (ANSM) din Franța a anunțat ca a suspendat comercializarea a trei produse ”prezentate ca naturale”, din cauza efectelor secundare grave semnalate de pesoanele care le-au consumat. ANSM se refera la trei suplimente alimentare din gama Trex asociate cu ”numeroase efecte nedorite in cazul a aproape 20 de persoane care au consumate aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

