Efecte directe şi indirecte, recente şi viitoare: Cum va fi rata inflației în 2022, potrivit BNR BNR transmite ca rata anuala a inflatiei va creste gradual in urmatoarele luni și va atinge un varf al dinamicii de 8,6% in iunie 2022. Tot BNR precizeaza ca aceasta creștere va fi urmata de o scadere pana la 5,9% in decembrie 2022 si apoi la 3,3% in septembrie 2023. Consiliul de administratie al BNR a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an incepand din 11 ianuarie. ”In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor date si evaluari, rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, depasind astfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

