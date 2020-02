Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis vineri, imediat dupa Brexit, intarirea relatiilor bilaterale cu Londra, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Vom continua sa intarim relatiile noastre deja puternice, productive si prospere cu Regatul Unit intr-un moment in care ei deschid un nou capitol",…

- Plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, care are loc formal la miezul noptii, este un "soc" si "un semnal de alarma istoric pentru intreaga Europa", a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de Brexit, transmite AFP. Potrivit lui Macron, retragerea…

- Forta nu rezida intr-o "splendida izolare, ci in uniunea noastra unica", a atras atentia vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu cateva ore inainte de iesirea istorica a Marii Britanii din Uniunea Europeana, la ora 23:00 GMT, relateaza agentiile internationale de presa.…

- Uniunea Europeana va lucra din greu pentru a construi un viitor in care sa fie aliata si partenera a Marii Britanii, dupa ”divortul” care intra vineri in vigoare, a scris Ursula von der Leyen in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, transmite Reuters, conform News.ro.Intr-un articol…

- In timpul dezbaterii organizata inainte de alegerile din 12 decembrie, iesirea Marii Britanii din UE a dominat discursurile de deschidere, ambii lideri incercand sa puna sub semnul indoielii angajamentele celuilalt. "Vom iesi in mod sigur pe 31 ianuarie, pentru ca avem un acord...care este gata", a…

- Bruxellesul a cerut din nou marti Londrei sa numeasca un candidat britanic pentru un post de comisar in viitoarea echipa condusa de germana Ursula von der Leyen, sperand la un raspuns "pana la sfarsitul saptamanii", relateaza AFP, citeaza Agerpres. "Timpul preseaza si de aceea presedinta (Comisiei…

- In documentul UE se cere blocului comunitar sa dezvolte o abordare comuna fata de criptomonede, inclusiv posibilitatea interzicerii proiectelor apreciate ca avand un risc ridicat. In actuala sa forma, documentul - care ar putea fi adoptat luna viitoare de ministrii de Finante din UE - ar spori campania…

- Livrarile grupurilor Ford si Daimler au scazut luna trecuta cu 14,7% si, respectiv 13,2%, in timp ce grupurile Renault si Volkswagen au raportat un avans de 18,9% si, respectiv 31,6%. Pe ansamblu, piata auto franceza a inregistrat in octombrie o crestere de 8,7% (fiind inmatriculate 108.989…