Efect al pandemiei, Australia crește taxele de învățământ universitar pentru științe umaniste și le reduce la specializările „relevante pentru job" Guvernul australian a anunțat recent cateva vești proaste pentru viitorii studenți care intenționeaza sa se specializeze in științe umaniste, științe sociale sau drept. Pentru a se inscrie la cursuri precum istorie și filozofie, ar trebui sa plateasca mai mult decat colegii lor care studiaza științele, matematica sau medicina, transmite BBC. In cazul istoriei, de exemplu, […]

