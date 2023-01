Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Edward Norton a descoperit ca este o ruda de gradul al 12-lea al printesei Pocahontas, celebra fiica a unui sef de trib amerindian din secolul al XVII-lea, informeaza CNN. Starul hollywoodian, nominalizat la Oscar, a aflat despre legaturile sale de rudenie cu femeia care s-a casatorit…

- Actorul american Edward Norton, in varsta de 53 de ani, a descoperit ca Pocahontas din viața reala, fiica romantica și mitologizata din secolul al XVII-lea a sefului de trib Powhatan, este a 12-a sa strabunica.

- Actorul Edward Norton a crescut auzind povești despre relația familiei sale cu eroina Pocahontas și le-a tratat ca pe un zvon. Cand a participat la emisiunea „Finding Your Roots” (Gaseste-ti radacinile), a avut insa certitudinea ca povestile de familie erau adevarate, informeaza Digi24. „Pocahontas…

- Din pacate, anul 2023 nu incepe deloc bine. Ken Block, pilot american de raliu și starul seriei Gymkhana, a decedat in urma unui accident de snowmobil. Informația a fost confirmata inclusiv de soția acestuia, dar și de biroul șerifului din Comitatul Wasatch (statul american Utah). Potrivit datelor oficiale,…

- “Neymar a infuriat Brazilia!”. Acesta este titlul cotidianului sport.es, in care spaniolii noteaza ca gestul facut de starul sud-american a provocat indignare printre fanii Selecao. Brazilia a fost eliminata dramatic in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a fost invinsa de Croația,…

- P.Diddy, așa cum e cunoscut la nivel internațional, a devenit tata din nou. Starul american a dezvaluit ca familia lui s-a marit in urma cu puțin timp. Love Sean Combs, pe numele lui din actul de identitate, are o fetița pe care a numit-o dupa el.

- Plan B Entertainment, compania lui Brad Pitt, care a realizat filme precum The Big Short, a acceptat sa vanda o participație "semnificativa" catre Mediawan SA, conglomeratul media francez din spatele serialului de succes Call My Agent, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax. Fii la curent cu…

- Argentina a caștigat cu 2-0 partida cu Polonia și a terminat pe primul loc in grupa C de la Campionatul Mondial de Fotbal, chiar daca a pierdut, surprinzator, confruntarea de debut cu Arabia Saudita. In meciul decisiv, Lionel Messi a ratat un penalty și a egalat un record negativ. Lionel Messi, cel…