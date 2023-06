Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, este convins ca Ucraina nu este capabila sa caștige razboiul contra Rusiei.„Poziția mea, poziția Ungariei de la bun inceput, a fost ca acest razboi este un eșec al diplomației, nu ar fi trebuit sa existe niciodata. Privind ceea ce se intampla pe linia frontului,…

- Alianta Nord-Atlantica nu poate stabili un calendar pentru admiterea Ucrainei pana cand fortele militare ucrainene nu vor obtine o victorie categorica impotriva Rusiei, afirma Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.

- Volodimir Zelenski, afirma ca atunci cand oamenii cunosc istoria onesta, vad tot mai mult punctele comune intre agresiunea nazista din Al Doilea Razboi Mondial si agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. ”Este doar o chestiune de timp pana cand vom putea restabili o pace durabila si justa pentru partea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis duminica, 16 aprilie, un mesaj ucrainenilor de Paștele Ortodox, spunand ca razboiul total al Rusiei „nu ne poate șterge pe noi, valorile, tradițiile și sarbatorile noastre”. El si-a incurajat compatriotii sa continue sa creada in victoria tarii lor…

- Ghenadi Gudkov, fost ofițer in KGB-ul sovietic și opozant politic al regimului Putin, a afirmat, intr-un interviu pentru presa franceza, ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu se va sfarși odata cu o eventuala infrangere militara. ”Razboiul nu se va termina prin victoria militara a Ucrainei. Razboiul…

- In timp ce in Bahmut se dau lupte grele, in interiorul carora rușii par sa cucereasca incet, dar sigur anumite zone din estul Ucrainei, Volodimir Zelenski face eforturi continue pentru a crea o mare unitate internaționala, care sa se implice pentru a obține victoria Ucrainei. In mesajul de miercuri…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor