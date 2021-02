Edupedu: În jur de 700.000 de elevi nu au luat BAC-ul în ultimii 17 ani Din cei peste trei milioane de elevi care s-au inscris la examenul de Bac, 696.643 de elevi (23%) nu l-au promovat in perioada 2004-2020, se arata intr-o analiza a Edupedu.ro. Elevii fie nu s-au mai prezentat la examen, deși s-au inscris, fie au luat note sub media generala 6, fie au fost eliminați din timpul examenului. Datele Ministerului Educației arata ca in perioada 2004-2020, perioada in care sunt cuprinși 17 ani cu 34 de sesiuni de bacalaureat, s-au inscris la acest examen 3.027.221 de candidați. Dintre aceștia au reușit sa ia examenul 2.014.271 de absolvenți de invațamant secundar, mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

