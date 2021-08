Stiri pe aceeasi tema

- "Educație montana pentru tineret", proiect implementat cu sprijinul financiar al CJ Dambovița The post “Educație montana pentru tineret”, proiect implementat cu sprijinul financiar al CJ Dambovița first appeared on Partener TV .

- Educație și distracție, chiar și in vacanța – de asta beneficiaza micii suceveni inscriși la Gradinița cu program normal Obcini, care a pornit o noua ediție, a III-a, a Școlii de vara "Vrei sa inveți lucruri noi".Micuții, alaturi de educatoare, participa la fel de fel de ...

- Asociatia Ecologica Floare de Colt este o organizatie neguvernamentala infiintata in martie 2010. Membra activa a Fundatiei pentru Tineret Post-ul BUCEGI JUNIOR RANGER – taberele tematice pentru elevi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O fosta scoala generala din municipiul Hunedoara, inchisa in urma cu zece ani, va fi transformata intr-un Centru pentru servicii sociale dedicate copiilor si persoanelor in varsta, conform unui proiect aprobat miercuri de consilierii locali. Valoarea investitiei se ridica la aproximativ 1,4 milioane…

- Ultima zi de școala dintr-un an ratat de peste un sfert de milion de elevi reprezinta prima zi a unei mobilizari de urgența inițiate de Narada, o campanie ampla in Educație, la nivel național, careia i s-au alaturat Smiley, artiștii de la HaHaHa Prodaction și comunitațile lor virtuale. Printr-o inițiativa…

- “Bittnet (BNET), un grup de companii IT, listat pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti, raporteaza venituri de 20,2 milioane de lei in primul trimestru al anului 2021. Primele trei luni au marcat o activitate intensa in domeniul fuziunilor si achizitiilor pentru Bittnet”, anunta compania.…

- In aceasta saptamana, elevii de clasa a VI-a au susținut Evaluarea Naționala. Urmeaza cei de clasa a IV-a și apoi cei de clasa a II-a. Profesorul Bogdan Cristescu, director in cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare in Educație, a explicat pentru Școala 9 ce ar trebui sa știe un copil la final…

- Peste 700 de scoli din tara s-au inscris sa asiste online la o lectie de geografie si ecologie care va fi sustinuta, joi, incepand cu ora 11,00, la Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, si va fi transmisa pe canalul de youtube Aspire Teachers, in cadrul proiectului "Educatie la inaltime". Lectia,…