Educaţie financiară şi juridică devin materii obligatorii în școli Elevii vor studia obligatoriu educatia financiara si juridica incepand de anul viitor. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea. Președintele Romaniei a semnat, marți, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Educația financiara urmeaza sa fie introdusa in școli, ca parte a cursului de educație antreprenoriala, conform proiectului de lege votat pe 18 noiembrie […] The post Educatie financiara si juridica devin materii obligatorii in școli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

