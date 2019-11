Stiri pe aceeasi tema

- Sala „Vasile Goldiș” a Consiliului Județean Arad va gazdui vineri, 8 noiembrie, o conferința cu participare internaționala, pe tema „Siguranța persoanei și construirea capitalului social”. Au fost inscrise, in cadrul conferinței, peste o suta de lucrari grupate in 12 secțiuni, autorii…

- Municipiul Suceava a fost reprezentat de viceprimarul Lucian Harșovschi la Conferința de inchidere a proiectelor finanțate din fonduri elvețiene prin Programul de Cooperare Romania-Elveția, eveniment care a avut loc astazi la București in prezența ambasadorului Confederatiei Elvetiene, Arthur Mattli.…

- FIRST JOB SCHOOL anunta conferinta de diseminare a proiectului “Sanse pentru ocupare durabila”, cod MYSMIS 121500.Conferinta va avea loc in data de 14.10.2019, ora 17.00 la Sergiana Center, Brasov.Proiectul se desfasoara in perioada 04.07.2018-03.01.2020 in regiunile Centru,Nord-Est, Sud-Muntenia si…

- Intre 1 și 3 noiembrie se vor desfașura la Cluj-Napoca Zilele SuperTeach, cel mai mare eveniment dedicat profesorilor din Romania, care va reuni in premiera peste 3.000 de participanți. Pe parcursul celor 3 zile de conferinte si ateliere, profesorii, parintii si antreprenorii se antreneaza impreuna…

- In fiecare an la data de 5 octombrie este sarbatorita, incepand cu anul 1994, la nivel mondial Ziua Profesorului, in acest an Google marcand-o cu un doodle special. In Romania sunt 215.289 de profesori. In Romania, cheltuielile pentru educație se numara printre cele mai mici din UE, iar slaba performanța…

- Rusia a fost codamnata la CtEDO pentru incalcarea mai multor drepturi convenționale, printre care și libertatea la educație, libertatea la viața privata și dreptul la libertate și securitate, privind cazul școlilor cu predare in limba romana din regiunea transnistreana.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat violarea dreptului la educatie, de catre Federatia Rusa, intr-un nou dosar al scolilor din Transnistria. CEDO a facut publice opt hotarari ce includ 17 cauze privind incalcarea drepturilor omului in regiunea transnistreana.

- DefCamp, cea mai importanta conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est, se va desfasura anul acesta intre 7 si 8 noiembrie, la Bucuresti. La aniversarea celor 10 editii sunt asteptati peste 2.000 de participanti, de la antreprenori si dezvoltatori…