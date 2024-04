Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca tara sa, care urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene in a doua jumatate a anului 2024, va acorda tot sprijinul Romaniei pentru a adera la spatiul Schengen. "Nu doar Romania, ci si Ungaria…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca guvernul de la Budapesta nu se va implica in campania electorala din Romania, insa va "tine pumnii" pentru ca UDMR sa obtina un rezultat bun.

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca tara sa are tot interesul sa aiba o relatie cat mai buna cu Romania, invocand in acest sens inclusiv „motive practice”.

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca este imbucurator faptul ca Europa Centrala are, in sfarsit, un candidat pentru functia de secretar general al NATO și ca olandezul Mark Rutte nu va primi votul țarii sale, relateaza Agerpres.„Eu asa cred ca…

- Luni, 18 martie, incepand cu ora 19:00, te invitam la un eveniment special - SCENA ȘI CULISELE. IERI ȘI AZI. - o conferința-recital ce ne propune o calatorie fascinanta in lumea operei, aducand in prim plan povestea din spatele cortinei și arta care strab

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca si-ar dori ca Donald Trump sa se intoarca la Casa Alba si sa faca pace in partea de est a Europei, in discursul anual despre starea natiunii. Orban a spus ca anul 2024 ar putea constitui un „punct de cotitura” odata cu alegerile in Uniunea Europeana, in SUA,…

- Teatrul maghiar „Tamasi Aron” din Sfantu Gheorghe va prezenta, marti, spectacolul „Conferinta iraniana”, realizat dupa textul dramaturgului Ivan Vyrypaev, cu traducere in limba romana. „Spectacolul ‘Conferinta iraniana’, in regia lui Laszlo Bocsardi, a starnit si interesul spectatorilor romani, motiv…

