Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a analizat complicata istorie a relației romanilor cu banii și traumele financiare ale trecutului care bantuie prezentul mai multor generații, Panorama se uita la ce putem face azi cu banii noștri, pentru a ne asigura un viitor mai bun și stabil, intr-o perioada in care suntem inconjurați doar…

- Cu cat s-au scumpit apartamentele din Romania in ultimii 8 ani? Noile date din piața, precum și studiile facute de diferitele platforme imobiliare, precum Imobiliare.net, prezinta creșteri de prețuri la apartamentele din Romania in ultimii 8 ani. In acest context, cu banii de chirie pe care-i dai azi,…

- Ministerul de Finanțe s-a imprumutat din nou, de data aceasta pentru a finanța proiecte de infrastructura sanitara și pentru siguranța rutiera. Ministerul susține ca nu au mai fost bani in PNRR și nici in alte fonduri europene, astfel incat a fost nevoit sa majoreze și mai mult datoria publica a țarii.…

- Trei noi contracte de finantare au fost semnate intre banca si Ministerul de Finante. Banii vor fi folositi, pe de-o parte, pentru imbunatatirea sigurantei pe drumurile din tara si reducerea numarului de accidente, iar de cealalta parte, pentru reabilitarea sau extinderea a 26 spitale. Vor primi sprijin…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat miercuri seara la "Gala Premiilor de Excelența AMR 2022", organizata de Asociația Municipiilor din Romania la Opera Naționala București.Municipiul Suceava a obținut in acest an Premiul de Excelența la categoria "Investiții și ...

- O companie din Austria, prezenta deja și pe importante șantiere de autostrazi și cai ferate din Romania, va moderniza 5 din cele 11 cai de rulare ale Aeroportului Otopeni și va extinde platformele pentru parcarea aeronavelor, informeaza RADOR. Contractul a fost semnat in contextul in care Austria…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat vineri la Antena 3 ca Romania va primi acum 1,4 miliarde euro fonduri nerambursabile pentru investitii in domeniul energetic, menite sa reduca dependenta energetica de Federatia Rusa, sa ne ajute cu tranzitia spre resurse regenerabile de energie. "In…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat vineri la Antena 3 ca Romania va primi acum 1,4 miliarde euro fonduri nerambursabile pentru investitii in domeniul energetic, menite sa reduca dependenta energetica de Federatia Rusa, sa ne ajute cu tranzitia spre resurse regenerabile de energie.…