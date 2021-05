Stiri pe aceeasi tema

- ”Coalitia de guvernare considera educatia domeniu prioritar pentru Planul National de Redresare si Rezilienta si este motivul pentru care varianta agreata acum aloca pentru Romania Educata peste 12% din cei 29,2 de miliarde euro. Ajustarea bugetului PNRR de la 42 de miliarde euro la 29,2 miliarde euro…

- “Bugetul Romania Educata pe care il negociem acum cu Comisia Europeana este de 3,7 miliarde euro, buget ce include 314 milioane euro pentru dotarea a 10.000 de laboratoare școlare, cel mai mare program de reducere a abandonului școlar (530 milioane euro), renovarea campusurilor universitare (300 milioane…

- Ajustarea bugetului Planului National de Redresare si Rezilienta de la 42 miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus si modificarea alocarilor pentru proiectul Romania Educata, care va beneficia de 3,7 miliarde euro, respectiv 12% din PNRR, conform unei declaratii comune a ministrului Investitiilor…

- Ajustarea bugetului PNRR de la 42 de miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus și o ajustare a alocarilor pentru proiectul Romania Educata, insa PNRR are o alocare pentru educație mult peste media europeana, se arata intr-o declarație comuna a miniștrilor Cristian Ghinea și Sorin Cimpeanu, conform…

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- UPDATE Premierul Florin Cițu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au ieșit, miercuri seara, din ședința coaliției, unde au discutat despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), spunand ca s-a ajuns la o ințelegere pentru suma de sub 30 de miliarde de euro. „Nu renunțam…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat unde intampina probleme Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intrebat daca sunt puse sub semnul intrebarii 10 miliarde de euro, reprezentand transporturile, Ghinea a spus ca pentru 4,5 miliarde de euro, reprezentand transportul…

- Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si Rominia va lucra pe Planul Național de Reziliența și Redresare pana cand va suficient de bun pentru a fi acceptat, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, care a contrazis opoziție: „Nu este nicio catastrofa”. Președintele a spus ca executivul…