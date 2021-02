Eduard Novak, ministrul sportului propus de UDMR, va aplica «Strategia sportului maghiar»

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de rugby a Romaniei este pe locul 19 in clasamentul mondial, in timp ce Ungaria se afla pe locul 64. Autoritațile de la Budapesta au anunțat ca vor face un stadion special pentru rugby. In Romania, ministrul sportului, Eduard Novak confisca stadionul de rugby, informeaza jurnaliștii…

- La invitația Președintelui Romaniei, la Palatul Cotroceni a avut loc astazi o intalnire intre Klaus Iohannis, Vicepremierul Kelemen Hunor și ministrul Tineretului și Sportului, Carol-Eduard Novak. Discuțiile s-au purtat in jurul strategiei naționale in sport și tineret și au inclus aspecte legate de…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, intentioneaza sa schimbe infatisarea sediului institutiei pe care o conduce si sa expuna fotografii ale marilor campioni precum Nadia Comaneci, Elisabeta Lipa sau Ivan Patzaichin. "Daca ne dorim performanta, trebuie sa ne respectam eroii.…

- Eduard Novak, noul ministru al tineretului și sportului, a vorbit deschis la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", de pe GSP.RO, despre planuri și schimbari și se declara convins de faptul ca poate sa faca lucruri bune pentru sportul romanesc.Vezi AICI toata emisiunea. "Daca situația politica ma va ajuta…

- Eduard Novak, noul ministru al tineretului și sportului, fostul presedinte al Federatiei Romane de Ciclism si singurul campion paralimpic din istoria Romaniei, vorbește deschis despre planuri și schimbari și se declara convins de faptul ca poate sa faca lucruri bune pentru sportul romanesc Emisiunea…

- Ionut Stroe a declarat, joi, la predarea mandatului de ministru al Tineretului si Sportului, ca a fost o perioada dificila, intensa si neobisnuita si ca si-ar dori ca buna colaborare pe care a avut-o cu succesorul sau, Eduard Novak, sa fie o garantie a continuitatii. „Inchei un mandat, o perioada dificila,…

- In timp ce ministrul Sportului si ministrul de Externe din Romania s-au grabit sa se delimiteze de arbitrul roman Sebastian Coltescu, acuzat de rasism dupa ce s-a referit la un sportiv de culoare, in discutia cu un alt arbitru, prin formula "ala negru", presa din Ungaria ii ia apararea romanului.…

- Noua generație de tenismene ale Romaniei Sunt numeroși sportivi care, de-a lungul anilor, au pus Romania pe harta tenisului mondial. De la Ion Țiriac sau Ilie Nastase și pana la Simona Halep ori Sorana Cirstea. Cu toate astea, e bine de știut ca și noua generație de tenismene ale Romaniei se dezvolta…