- „Din fericire sau probabil din nefericire pentru aceasta tara, identitatea oamenilor, patru plus unu, care au dat aviz stiintific sau care au evaluat in mod favorabil cu peste 85 de puncte acest manual, ramane una ascunsa. As dori totusi sa-i rog frumos sa nu mai indrazneasca vreodata sa se inscrie…

- Directorul Editurii Didactice si Pedagogice a anuntat, luni, ca ii va actiona in judecata pe autorii manualului de Geografie de clasa a VI-a, dupa ce au fost tiparite peste 150.000 de exemplare in care s-au depistat mai multe greseli, precizand ca niciun manual nu a fost editat ilegal.

- Manualele de Geografie pentru clasa a șasea vor fi retiparite. (Super oferte la accesorii gaming) Decizia a fost luata in contextul in care in peste o suta de mii de exemplare au fost descoperite greșeli. Editura Didactica si Pedagogica va suporta costurile pentru retiparirea manualelor de Geografie…

- Manualul de Geografie de clasa a sasea va fi tiparit din nou, dupa ce a aparut in peste o suta de mii de exemplare plin de greseli. Asa a debutat cu manualul unic Editura Didactica si Pedagogica. Cartea din care cadrele didactice urmau sa predea elevilor Geografie este plina de greseli. O mare apare…

- Manualul de Geografie de clasa a sasea va fi tiparit din nou, dupa ce a aparut in peste o suta de mii de exemplare plin de greseli. Editura Didactica si Pedagogica va suporta costurile pentru retiparire. Cartea din care cadrele didactice urmau sa predea elevilor Geografie este plina de greseli. O mare…

- Dupa apariția, in spațiul public, a sesizarilor privind greșelile grave aparute in manualul de Geografie pentru clasa a VI-a ( VEZI DETALII ), unul dintre autori a luat poziție, inclusiv fața de punctul de vedere exprimat de Editura Didactica și Pedagogica. Acesta susține ca autorii nu au nici acum…

- Cu doua saptamani inainte de inceputul scolii, Ministerul Educatiei pregateste manualele pentru clasele a VI-a, I si a II-a, pentru care a schimbat metoda de realizare: nu mai face licitatii publice, ci le editeaza pe toate la Editura Didactica si Pedagogica din subordinea sa. Manualul unic contine…

- Elevii de clasa a VI-a invața din septembrie ca Turnu Magurele este poziționat, pe harta Romaniei, acolo unde pana acum toți știam ca este orașul Drobeta-Turnu Severin. Manualul unic de Geografie scos de Editura Didactica și Pedagogica - editura Ministerului Educație - pune localitatea din județul controlat…