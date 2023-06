Ediție specială iUmor. Cine va urca pe scenă, în fața celor trei jurați, Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș Avand roluri de jurați ai ediției speciale iUmor, Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș au fost luați la roast de Mitica Dragomir și Marius Șumudica. „In apararea lor“, magicianul Robert Tudor a pregatit un truc de senzație, iar jurizarile nu au fost atat de dure precum glumele „acide“ ale invitaților. Pe scena emisiunii de umor vor mai urca Gigi Becali, Adrian Mititelu Jr. și Dan Petrescu. Momentele savuroase de stand-up pregatite de actorii care au impersonat personalitațile din fotbal și surprizele din cadrul iRoast fotbalistic, telespectatorii le pot vedea maine seara la Antena 1.Angel… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

