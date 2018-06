Stiri pe aceeasi tema

- Ernesto Hernandez Otero, tanar lider din El Salvador invitat de Comisia Europeana sa participe la programul Tineri Lideri desfasurat la Bruxelles in cadrul evenimentului Zilele Europene ale Dezvoltarii (EDD), crede ca educatia poate reduce inegalitatile dintre barbati si femei si ca barbatii trebuie…

- Saisprezece tineri din lumea intreaga cu varste cuprinse intre 21 si 26 de ani au fost invitati de Comisia Europeana sa ia parte la programul Tineri Lideri, desfasurat in cadrul evenimentului Zilele Europene ale Dezvoltarii (EDD), cel mai important forum european dedicat cooperarii si dezvoltarii, care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor-Viorel Melescanu, va participa, vineri, la Bruxelles, la reuniunea ministrilor de externe ai NATO. Mae precizeaza, intr-un comunicat, ca reuniunea va reprezenta un reper important in pregatirea Summit-ului aliat din iulie 2018, fiind ultima la acest nivel inainte…

- Comisia Europeana a inceput sa ceara Romaniei date din instanțe despre dosarele de inalta corupție in paralel cu introducerea unor „ținte in mișcare” in 2008-2009, potrivit Guvernului.