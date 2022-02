Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Ed Sheeran, care a deschis marti seara gala muzicala Brit Award 2022, a confirmat ca vinerea aceasta va lansa un nou cantec in duet cu vedeta pop americana Taylor Swift, relateaza EFE, informeaza Agerpres. Desi nu a dezvaluit detalii ale noului sau single, fanii muzicianului…

- Ed Sheeran, cel mai difuzat artist la radio in 2021! Va intrebați cine este cel mai difuzat artist la radiourile din intreaga lume? Raspunsul este Ed Sheeran! Cel puțin așa s-a intamplat in 2021, conform unui clasament realizat de Viberate. Piesele lui au fost difuzate la radio de 4.3 milioane de ori…

- DJ-ul și producatorul german-croat Topic și colegul compozitor german Nico Santos colaboreaza pentru a treia oara, pentru melodia „In Your Arms (For An Angel)”. Piesa urmarește hitul lor din 2020 „Like I Love You” și debutul duo-ului in 2015 „Home”, care a obținut discul de platina in Germania și dublu…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispozițcie, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Serena sparge gheața și lanseaza joi, 20 decembrie, „ Low Love” , o piesa cu totul și cu totul speciala. Cu toate ca este pop-dance, piesa ascunde niște versuri care cu siguranța te vor pune pe ganduri, dar mai ales, te vor ajuta sa te regasești. Piesa a fost scrisa intr-o sesiune speciala dedicata…

- Ed Sheeran și Elton John fac echipa pentru a oferi fanilor o noua melodie de sarbatori pe care sa o adauge in playlisturile lor festive. Dupa ce au dat un teasing care anunța lansarea piesei de Craciun, muzicienii englezi au anunțat luni (29 noiembrie) ca noua lor piesa „Merry Christmas” va fi lansata…

- Considerat un pilon important in dezvoltarea hip-hopului romanesc, Bitza a revenit pe scena rap-ului de la noi cu piesa Mama Spunea, in colaborare cu Tata Vlad. Lansata in urma cu trei saptamani, piesa se bucura de un succes colosal pe toate platformele digitale și este intr-o continua creștere. O piesa…

- Andia lanseza oficial piesa cu un puternic mesaj de dragoste, „Sfarșitul lumii”, piesa devenita virala dupa live session-ul de la Virgin Radio Romania care a acumulat in doar 3 saptamani aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube. Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru…