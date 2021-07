Economistul Adrian Câciu vine cu avertismente despre noi creșteri de prețuri „Am facut doua etape. Primele 6 luni ce s-a intamplat cu prețurile mari și ce se intampla de la 1 iulie. La energie electrica avem o creștere de 18,5%. Acea liberalizare aiuristica facuta de Guvern. 29% combustibil, pe cifre anul trecut era 4,54 lei pe litru benzina, acum e 5,90. Iar la alimente, o medie intre 7 și 10% in funcție de tipul de aliment – mai scumpe sunt cele procesate. De la 1 iulie ne așteapta liberalizarea pieței gazelor. Acolo ne așteptam la o creștere medie de 18%. La contracte o sa fie intre 5 și 25%. Cei care iși schimba contractul o sa aiba o creștere de 5%. Cei care nu iși… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 289 lei pe MWh in luna mai 2021, cu 140,6% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 120 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului…

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, in contextul in care in Romania productia la carne de porc este deficitara, susține presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), Ilie Van. „China…

- Pretul carnii de porc sta aproape sa explodeze. Nu doar in Romania, ci in intreaga Europa. De ce? Din cauza cererii de pe piata chineza. Cu cat se va scumpi? Cu aproximativ 25 la suta. „China va fi, intre 2020 si 2024-2025, o mare importatoare de carne de porc. China, care produce cea mai mare […] The…

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, a declarat Ilie Van, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), confirmand astfel analiza de piata efectuata de „Adevarul” inca de la inceputul lunii mai.

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, in contextul in care in Romania productia la carne de porc este deficitara, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), Ilie…

- Inca de la restricțiile aplicate de Statele Unite ale Americii asupra lui Huawei, compania din China a cautat sa gaseasca soluții viabile pentru ca utilizatorii de servicii Google sa nu iți piarda interesul in produsele acesteia, indiferent ca vorbim aici despre telefoane sau tablete. Pentru ca produsele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca vremea rea din ultimele zile a avut un efect extrem de benefic pentru economie. In acest fel, turbinele eoliene aflate la noi in țara au produs de patru ori mai multa energie electrica, avand in vedere ca vantul a fost unul puternic. „Au fost…

- Vifrana, cunoscuta pentru vinurile BIO Bob cu bob sau Patrician, s-a listat la Bursa de Valori București (BVB) pe piața AeRO. „E foarte complicat sa vezi ca ploua 3-4 saptamâni pe an și tu nu ai voie sa dai cu niciun fel de substanța de contact și ți se distruge producția. De-asta și producțiile…