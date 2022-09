Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat ca au fost luate masuri pentru economisirea energiei in cladirea ministerului. A fost injumatatit numarul de neoane de pe coridoare si din birouri, iar angajatii institutiei au fost sfatuiți sa foloseasca scarile mai des, in locul lifturilor. „A fost injumatatit numarul de neoane de pe coridoare si din birouri, […] The post Economie la Ministerul Economiei: Mai puține neoane in birouri, iar angajații puși sa foloseasca scarile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .