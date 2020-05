Economia UE va cunoaște anul acesta o recesiune de proporții istorice Pandemia de coronavirus reprezinta un șoc major pentru economii, in UE și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. In ciuda raspunsului politic rapid și amplu, atat la nivelul UE, cat și la nivel național, economia UE va cunoaște anul acesta o recesiune de proporții istorice. Potrivit previziunilor economice din primavara anului 2020, in Romania, PIB va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021. Inflația va atinge valoarea de 2,5% in cursul anului 2020, fiind urmata de un procent de 3,1% in 2021, in timp ce rata șomajului va ajunge la 6,5%… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

