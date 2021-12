Stiri pe aceeasi tema

- Moneda a atins un minim de 13,47 lire pentru un dolar, depasind un minim anterior de 13,45 lire pentru un dolar atins saptamana trecuta, in urma unor temeri noi legate de politica monetara si de pericolul variantei Omicron a Covid-19.Lira s-a prabusit de la circa 8,5 unitati pentru un dolar la sfarsitul…

- Analistii intervievati de Reuters anticipau o inflatie de 4,5%. In octombrie, inflatia a fost de 4,1%. Preturile mari ale energiei au avut cea mai mare contributie la inflatie. Potrivit Eurostat, pretul energiei se indreapta in noiembrie spre cea mai mare crestere anuala a sa, de 27,4%, dupa un avans…

- Cresterea rapida si consistenta a datoriei externe si deficitele mari, fiscale si de cont curent, determina unii bancheri internationali sa ia din nou Romania in vizor. Banca japoneza de in­vestitii Nomura a inclus recent Romania printre ta­rile emergente cu risc mare de a se confrunta cu…

- Pfizer a declarat ca pilula sa pentru tratarea Covid-19 s-a dovedit a fi foarte eficienta in prevenirea imbolnavirilor grave in randul persoanelor cu risc, informeaza Antena3 . Un studiu al pilulei antivirale experimentale de la Pfizer Inc (PFE.N) pentru COVID-19 a demonstrat ca medicamentul reduce…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta cereri pentru alocatii de somaj a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul pandemiei de coronavirus (Covid-19), un semn al redresarii pietei fortei de munca, transmit Reuters si AP, informeaza AGERPRES . Departamentul Muncii din SUA a anuntat…

- Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a declarat ca se asteapta ca rata inflatiei in zona euro sa creasca in urmatoarele luni dar sa scada sub 2% pana la finalul lui 2022, transmit Bloomberg si Reuters. Villeroy, care este si guvernatorul Bancii Centrale…

- Rata de prevalenta a maladiei COVID-19 a crescut in Anglia saptamana trecuta, a anuntat vineri Oficiul National pentru Statistica (ONS) din Marea Britanie, care a explicat acest fenomen prin cresterea numarului de infectari cu SARS-CoV-2 in randul copiilor de varsta scolara, informeaza Reuters.…

- “In urma adoptarii, la inceputul acestui an, a strategiei pe termen lung (2021-2030), Consiliul Guvernatorilor Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) a decis, in cadrul reuniunii extraordinare de astazi, sa majoreze capitalul subscris al BSTDB de la 2,29 miliarde de euro, cat este…