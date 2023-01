Economia Statelor Unite a incheiat anul 2022 pe o baza solida, chiar daca persista intrebarile daca cresterea va deveni negativa in anul curent. Produsul intern brut a crescut cu 2,9% in trimestrul patru, in termeni anuali, a raportat joi Departamentul pentru Comert, transmite CNBC, citat de news.ro.

