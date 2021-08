Economia și demografia afgană, explicată în 4 grafice esențiale Afganistanul are o lunga și complicata istorie a dominației puterilor straine și a conflictelor între diferitele facțiuni din țara, scrie Visual Capitalist. Drept urmare, Afganistanul este privit de mulți din țarile occidentale ca un deșert sfâșiat de razboi, puțini fiind cei care sunt interesați sa afle lucruri mai amanunțite despre aceasta țara.













Mai sus, aveți o harta a Afganistanului. Cum influențeaza peisajul sau, tiparele populației? Cum influențeaza aceasta geografie economia și relațiile cu națiunile vecine?.

Munți înalți, vai adânci

Peisajul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul 1 inființase o unitate pentru studierea fenomenelor paranormale și pentru antrenarea “soldaților para” in Munții Buzaului. Cabinetul 2 era invidios. Așa a luat ființa, din ordinul Elenei Ceaușescu, o unitate de paranormali.”Așa iși incepe lucrarea jurnalista Adina Mutar, cea care a cercetat…

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi “cel mai puternic avertisment lansat vreodata” cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat presedintele COP26, Alok Sharma. ″Comportamentul uman accelereaza incalzirea globala intr-un ritm alarmant”,…

- Rechemarea se refera la vehicule produse intre 2013-2917 care pot prezenta o articulatie sferica transversala blocata care ar putea cauza fracturarea unei legaturi a suspensiei din spate, care ar putea diminua semnificativ controlul directiei, crescand riscul unui accident. Campania include 676,152…

- China a dispus rationalizarea consumului de energie electrica in aproape 10 mari provincii, pe fondul lipsei acute de energie electrica provocate de caldura excesiva din ultima perioada, scrie CNN, explicand modul in care aceste „pene de curent” impuse vor afecta economia globala.

- Odata cu reprimarea firmelor care minau criptomonede in China, in curand ar putea deveni mult mai ușor - și mai profitabil - sa extragerea de Bitcoin . Luna trecuta, Beijingul a solicitat masuri de eliminare a mineritului de criptomonede, in special de Bitcoin, pe fondul ingrijorarilor legate…

- Un numar record de false farmacii online au fost inchise in luna mai ca urmare a unei eradicari globale. Operațiunea Pangea efectuata de Interpol a eliminat de pe piețe 100.000 de comercianți online care vindeau medicamente ilicite, informeaza BBC . Numai in Regatul Unit au fost confiscate produse…

- Presedintele Joe Biden le-a tinut un discurs despre politica mondiala si nationala soldatilor dintr-o baza militara din Virginia, spunandu-le ca omologul sau chinez crede ca Beijingul va „detine America” in urmatorii 15 ani. „Suntem intr-o lupta intre democratii si autocratii”, a precizat…

- China a calificat luni drept ''false'' relatarile publicatiei americane The Wall Street Journal conform carora trei cercetatori ai institutului de virologie din Wuhan s-au imbolnavit avand simptome de COVID-19 in noiembrie 2019, cu putin timp inainte sa izbucneasca pandemia, relateaza…