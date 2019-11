Economia Elvetiei a crescut peste asteptari in 2019, sfidand incetinirea globala

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea antitrust din Germania a anuntat joi ca a aplicat o amenda totala de 100 de milioane de euro principalilor producatori auto ai tarii - BMW, Daimler si Volkswagen - pentru ca au format un cartel in scopul de a cumpara otel, transmite Reuters. In perioada 2004 - 2013, companiile…

- Economia Germaniei, cea mai mare economie a Europei, va stagna in trimestrul patru al acestui an, dar nu exista motive de teama privind o eventuala recesiune si in plus exista semnale ca sectorul industrial se stabilizeaza, a apreciat luni Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters. Fabricile Adidas erau menite sa faca fata…

- Lukoil, al doilea producator de petrol din Rusia, a ajuns la un acord cu clientii sai privind compensatiile pentru pagubele provocate anul acesta de contaminarea petrolului cu clorura organica in conducta Druzhba, a anuntat luni directorul general Vagit Alekperov, transmite Reuters. Va fi…

- Daimler va oferi proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz subventii de 3.000 de euro pentru instalarea unor filtre mai performante pe vehiculele poluante, acesta fiind cel mai recent efort al producatorului pentru a evita interzicerea circulatiei acestora in orase. Producatorii auto…

- Facebook, Amazon.com si Google vor fi audiate in Congres pentru modul in care afecteaza mediul concurential pentru companiile mici. Presedinta Comisiei pentru companii mici din Camera Reprezentantilor, Nydia Velazquez, intentioneaza sa invite reprezentanti ai Facebook, Amazon.com si Google…

- Operatorii aerieni chinezi vor avea nevoie in urmatorii 20 de ani de 8.090 de noi aeronave, in valoare de aproape 1.300 miliarde de dolari, deoarece extinderea clasei mijlocii si imbunatatirea infrastructurii vor majora cererea pentru calatorii aeriene, a estimat marti compania americana Boeing, transmit…

- Grupul suedez Ingka, care detine majoritatea magazinelor Ikea, a anuntat vineri ca a achizitionat de la Vestas o participatie de 80% in sapte parcuri eoliene din Romania, pentru 136 milioane euro (151 milioane de dolari), transmite Reuters. Grupul danez Vestas este cel mai mare producator…