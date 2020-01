eCommerce-ul romanesc: 90% ar cumpara mai mult daca ar putea alege ora de livrare Cele mai multe achizitii ale romanilor pe Internet sunt din industria de fashion, urmata de beauty & sanatate si de electronice. Cei mai multi romani, peste 50%, au spus ca sunt dispusi sa mai cumpere aceste produse online si in viitor, rezulta dintr-un studiu european realizat de DPD si publicat in ianuarie 2020. In UK, pe locul doi la livrari online se afla cartile. Studiul a fost realizat pe un numar de peste 25.000 de persoane din 21 de tari si a fost realizat in perioada 1 iunie – 3 iulie 2018.



La polul opus in preferintele de achizitie online ale romanilor se… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro La polul opus in preferintele de achizitieale romanilor se…

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul online Lugoj Info.ro a fost si in 2019 cel mai apreciat site de stiri din Lugoj. In 2019, nu mai putin de 474.247 de cititori au accesat siteul. Cititorii au accesat in total 2.591.118 pagini, conform unor statistici furnizate de Google Analytics. Cum era si normal, cei mai multi cititori…

- Incepand cu luna noiembrie 2019, parinții au comandat cel mai frecvent de pe Internet, pentru copiii lor, triciclete (13,08%), carucioare (11,22%), biciclete (10,87%) și scaune auto (8,70%), se arata intr-un nou studiu realizat de BeKid.ro, unul dintre cele mai mari magazine online din Romania pentru…

- Iulia Albu este cel mai scump influencer din Romania. Vedeta este extrem de exigenta cand vine vorba de brandurile cu care se asociaza și prefera sa aiba un conținut de calitate pe conturile sale de socializare și nu neaparat sa atraga mulți urmaritori. Din aceste motive, și sumele pe care le cere pentru…

- ​Blugento, firma clujeana specializata în furnizarea de soluții de eCommerce bazate pe platforma Magento, alaturi de Frisbo, Coletaria.ro și VE Global, pune bazele unui acord comercial pentru sprijinirea magazinelor online din România sa își vânda produsele în Polonia.Citeste…

- Romanii cheltuiesc cele mai mari sume in online pentru sejururi si servicii de turism (1.429 lei in medie pe an) si pentru produse electrocasnice sau electronice (1.129 lei in medie pe an), iar in 2019, proportia celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10% (5 puncte procentuale) fata de 2018.…

- Politia din Dubai intensifica digitilizarea luptei impotriva criminalitatii dupa lansarea unei noi aplicatii mobile pentru a facilita raportarea infractiunilor online, informeaza The National. Cat de dificil este de realizat o astfel de aplicatie pentru utilizatorii de internet din Romania? Intr-un…