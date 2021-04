Stiri pe aceeasi tema

- Aliații opozantului rus Aleksei Navalnii au lansat marți o campanie pentru organizarea unor demonstrații masive anti-Kremlin, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters. ”Primavara ruseasca” iși propune sa faca presiune pentru eliberarea lui Navalnii, prin cele mai mari proteste din istoria moderna a…

- Dasha Navalnaia este fiica Yuliei și a lui Alexei Navalnii, cei doi opozanți ruși, fiind copilul cel mare al familiei. Are 20 de ani și a studiat la Universitatea Stanford din SUA. La fel ca tatal sau, Dasha are abilitatea de a-i convinge pe tinerii rusi sa-și ceara drepturile și sa vina de partea ei,…

- Rusia este pregatita „legal și tehnologic” sa se deconecteze de la internetul global daca este nevoie, a declarat luni fostul președinte Dmitri Medvedev pentru agenția Interfax citata de Moscow Times . Autoritațile de la Moscova au tatonat de mult timp cu ideea unor restricții mai sever asupra internetului…

- Mai multe stații de metrou au fost inchise, iar circulația rutiera a fost restricționata la Moscova, inaintea mitingurilor planificate in sprijinul liderului opoziției Alexei Navalnii, noteaza BBC . De asemenea, multe dintre restaurante și magazine din oraș vor fi inchise, iar transportul rutier va…

- Anunțul privind revenirea in Rusia vine dupa cinci luni de la otravirea sa. In august 2019, opozantul rus a fost transferat intr-un spital din Germania, țara in care a ramas pana in prezent. In mesajul postat pe Instagram, Navalnii a anunțat ca este complet refacut si ca este timpul sa se intoarca in…

- Animalele de la Gradina Zoologica din Moscova au primit cadouri originale - daruri atat pentru trup, cat și pentru suflet. © Video : Youtube / RuptlyAnimalele de la o gradina zoologica din Australia au primit delicii sezoniere Urșii panda, de exemplu, au primit porumb, preferatele lor, și muguri…

- A plouat zile in sir, in luna decembrie, in judetul Buzau, iar viiturile au facut prapad in mai multe localitati din zona de deal si de munte. Mai multe drumuri comunale si satesti au fost rupte de viituri, poduri de tuburi si podete au fost luate de ape. Cele mai mari stricaciuni au fost in […] Articolul…