Eco Sud investește în economia circulară, recuperând materialele valoroase Din 2017, de cand China, cel mai mare importator de deșeuri plastice din lume, a interzis acest tip de importuri, presiunile ca Romania sa preia (semi)clandestin deșeurile țarilor civilizate s-au intețit, deloc puține fiind cazurile in care autoritațile vamale au descoperit vapoare și TIR-uri incarcate cu astfel de marfuri, ascunse sub numele de marfuri second hand. In Romania ele fie erau arse, fie depozitate de-a valma in depozite neconforme (asta cand nu erau aruncate direct pe camp). S-a vorbit – și inca se vorbește – de faptul ca din cauza unor operatori fara scrupule din sectorul depozitarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Devenita lider național și operator de top in Europa de Est pe serviciile de depozitare curata a deșeurilor, compania Eco Sud se face remarcata și prin inițiative eco-civice, vizand mediul, sanatatea comunitaților care locuiesc in apropierea depozitelor și educația ecologica. Astfel. cu ajutorul locuitorilor…

- Cu o capacitate estimata de depozitare de 11,5 milioane metri cubi și cu un flux mediu de deșeuri care deservește intreaga populație a Municipiului București și a județului Ilfov, Depozitul Ecologic de la Vidra este pregatit sa absoarba deșeuri inca 20 de ani de-acum incolo, inainte de a se umple. El…

- Supusa anul trcut unei proceduri de infringement din partea Uniunii Europene, Romania s-a vazut obligata sa inchida 15 depozite de deșeuri „neconforme”, respectiv care nu se adecvau normelor de mediu ale UE. Din cele trei spații de depozitare care deserveau Bucureștiul, a ramas doar un depozit, cel…

