Eco Fire Sistems SRL da in judecata Groupama Asigurari SA. Dosarul la Judecatoria Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 6588 118 2023, care are ca obiect actiunea in raspundere patrimoniala. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 27.09.2023, pe Sectia I civila. Obiectul dosarului consta in actiunea in raspundere patrimoniala, fiind in stadiul de fond.Parti…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 23666 212 2021, care are ca obiect anularea procesului verbal de contraventie PV 50 00276. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 26.09.2023, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in anularea procesului…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 6545 118 2023, care are ca obiect o actiune in contrafacere. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 26.09.2023, pe sectia I civila. Obiectul dosarului consta intr o actiune in contrafacere, fiind in stadiul procesual de fond. Parti…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 6535 118 2023 ,care are ca obiect obligatia de a face obligare emitere act administrativ. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 25.09.2023, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in obligatia de…

- Completul de judecata care analiza dosarul in care Radu Mazare, fostul primar al Constantei, si Nicusor Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, au fost dati in judecata de Municipiul Constanta prin Primar in legatura cu Fundatia Fantasio s a desfiintat Cazul urma sa fie…

- Directia Regionala Vamala Bucuresti a intentat procesul pentru suma de aproape 2.500 de lei, la Judecatoria Constanta.Directia Regionala Vamala Bucuresti a deschis un proces civil la Judecatoria Constanta pentru a obliga o femeie din oras sa si achite taxele vamale, suma totala ridicandu se la aproape…

- Sectia Penala a Judecatoriei Constanta a avut de descurcat itele in cazul unui barbat care a inchiriat un apartament ce nu ii apartinea.S a dat drept fiul proprietarului unui apartament ce nu ii apartinea, a inchiriat apartamentul si a obtinut suma de 1.300 de lei chirie plus garantie, iar apoi a fost…