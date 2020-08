Echipamentele 5G ale Huawei au fost certificate GSMA NESAS Echipamentele 5G de rețea de comunicații de date și cele wireless (5G RAN, gNodeB, 5G Core, UDG, UDM, UNC, UPCF) ale Huawei au fost certificate GSMA Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS). GSMA NESAS crește increderea industriei de telecomunicații in echipamentele de rețea fiind o alegere practica pentru certificare, luata in considerare de toate piețele regionale, astfel incat tehnologia sa se dezvolte unitar și standardizat. NESAS este un mecanism standardizat de securitate cibernetica creat de GSMA și 3GPP impreuna cu operatori de telecomunicații din toata lumea, cu parteneri din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

