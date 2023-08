Stiri pe aceeasi tema

- Big Bench ajunge in premiera in vestul țarii. Ea va putea fi vazuta, incepand de duminica, 20 august, la hotarul dintre județele Timiș și Arad. O banca de mari dimensiuni ajunge, in premiera, in zona de vest a țarii. Aici va fi inaugurata prima Big Bench din Romania.

- Meterorologii au emis duminica inca o avertizare Cod roșu, anunțand vreme severa in localitati din județul Arad. In intervalul orar 17.25 – 18.20, in județul Arad: Santana, Olari se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30…50 l/mp. In zona avertizata in ultimele ore s-au acumulat cantitați…

- O furtuna puternica a maturat, vineri seara, mai multe localitați din vestul țarii. A doborat arbori și a lasat mai multe zone in bezna. Cele mai afectate localitați sunt in județul Arad. Cod roșu de vijelii in Arad, Timiș și Bihor Cei de la ISU a intervenit, vineri seara, pentru a indeparta stalpii…

- Procurorii DIICOT și polițiștii au facut zece percheziții, in doua Bihor și Arad, la persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori și exploatarea cerșetoriei.Miercuri, 21 iunie, polițiștii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Brigazii de…

- Hidrologii au emis Cod Roșu de inundații in sud - vestul și vestul țarii, pana sambata. Cod Portocaliu și Cod Galben pe rauri din 24 de bazine hidrografice.De asemenea, Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod Roșu și Cod Portocaliu de furtuni, tot in aceleași zone ale țarii. CITESTE…

- A fost panica marți seara in vestul țarii. La trei saptamani de la valul de seisme care au scuturat județele Timiș și Arad, marți a avut loc un nou cutremur. Acesta a avut magnitudinea de 5,3 pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 6,4 kilometri.

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…