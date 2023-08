Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate au scos romanii la scaldat, insa apele unor rauri din vestul țarii pot fi foarte periculoase. Astfel, doua persoane sunt cautate in acest moment de echipajele de urgența, dupa ce au disparut sub ape. Primul caz a fost semnalat pe raul Timiș, in zona localitații Șag. „Astazi, 20…

- Meterorologii au emis duminica inca o avertizare Cod roșu, anunțand vreme severa in localitati din județul Arad. In intervalul orar 17.25 – 18.20, in județul Arad: Santana, Olari se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30…50 l/mp. In zona avertizata in ultimele ore s-au acumulat cantitați…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 7, la ieșirea din Pecica spre Arad, unde o mașina și un TIR au intrat in coliziune. La fața locului a intervenit echipajul medical SMURD al Punctului de lucru Nadlac, cu sprijinul SVSU Pecica și o ambulanța SAJ. A fost solicitat și elicopterul SMURD.…

- Peste o suta de gospodarii au fost inundate și 42 de persoane au fost evacuate, in judetul Hunedoara, noaptea trecuta, in urma inundațiilor cauzate de aversele torențiale care au produs viituri puternice in satele Rișculița, Rișca și Baldovin, din comuna Baia de Criș. Salvatorii intervin in continuare…

- Hidrologii au emis Cod Roșu de inundații in sud - vestul și vestul țarii, pana sambata. Cod Portocaliu și Cod Galben pe rauri din 24 de bazine hidrografice.De asemenea, Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod Roșu și Cod Portocaliu de furtuni, tot in aceleași zone ale țarii. CITESTE…

- COD PORTOCALIU de INUNDAȚII pe bazine hidrografice din Alba și alte localitați din țara. Cat ține alerta emisa de hidrologi Hidrologii au emis un Cod Portocaliu, incepand de astazi, 15 iunie, ora 21:00, pana in data de 16.06.2023 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Crisul Alb (judetele:…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…