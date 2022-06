Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) scoate la concurs 12.075 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care 7.778 de locuri la studii universitare de licenta si 4.297 de locuri la studii universitare de master. Absolventii de liceu au la dispozitie 4.214 locuri la buget si 3.564…

- Pe 17 iunie, Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, organizeaza a șasea ediție a conferinței internaționale „Security challenges in the Balkans”, desfașurata sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe din Romania. Evenimentul va aduce la Timișoara invitați…

- Universitatea Politehnica Timișoara a participat recent cu doua echipe la tradiționalul concurs internațional studențesc Hard & Soft 2022, competiție ajunsa la cea de-a XXVII-a ediție, organizata anul acesta de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. La eveniment au participat doua echipe de studenți,…

- Amfiteatrul „Victor Vlad” al Facultații de Construcții din cadrul Universitații Politehnica Timișoara a fost din nou plin de studenții anului I, care au participat la etapa finala a concursului Building Construct, de prezentare a proiectelor realizate și de jurizare a acestora. Competiția, organizata…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) aniverseaza cei 30 de ani de la inființarea Facultații de Drept din cadrul unitații de invațamant superior. Evenimentele celebreaza „un moment al bilanțului și noilor proiecte de viitor, incarcat pozitiv cu satisfacțiile și bucuriile reușitelor obținute in dezvoltarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 mai 2022, decretul privind numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Mihaelei Ciochina pentru un mandat de 9 ani, incepand cu data de 11 iunie 2022. Potrivit informatiilor publicate pe site ul Administratiei Prezidentiale, Mihaela…

- Consilierul prezindețial Mihaela Ciochina a fost numita de președintele Klaus Iohannis judecator CCR. Mihaela Ciochina (n. 1967) este absolventa a Facultații de Drept, Universitatea din București, cu specializare in relații internaționale (1992). A participat la seminarii interne și internaționale…