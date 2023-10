Tânăr cercetat după ce ar fi condus drogat prin Galșa

Comunicat. Inspectoratul de Poliție Județean informează că a fost prins un tânăr care este bănuit că a condus drogat prin Galșa. „Polițiștii din Șiria au... The post Tânăr cercetat după ce ar fi condus drogat prin Galșa appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]