Echipa medicala condusa de Sidonia Susanu a reusit inca o minune! Fetitei de 4 ani care a ajuns la Iasi cu mana strivita intr-o masina de tocat i-au fost salvate 3 degete

- Fetita in varsta de patru ani care a fost adusa de urgenta la Iasi cu elicopterul SMURD dupa ce si-a prins mana intr-o masina de facut suc de rosii este internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Aceasta a fost operata de medicii din sectia de Chirurgie Plastica, care au reusit sa ii salveze cele trei…

- Echipajul SMURD de terapie intensiva din Iași desfașoara o misiune speciala: aduce de la Falticeni doua fetițe gemene in varsta de 1 luna și 17 zile, fiecare cantarind 2,5 kg fiecare. “Cele doua micuțe sunt aduse in incubatoare, cu detresa respiratorie acuta, fiind testate pozitiv la Covid 19. Fetițele…

- “Fetița de 3 ani a fost internata in Secția de Chirurgie Plastica și Microchirurgie Recontructiva a Spitalului “Sf. Maria” Iași. Cu ajutorul colegilor din serviciul DESCARCERARE SMURD și UPU s-a indepartat corpul metalic al tocatorului de carne in care era angrenat membrul superior al copilului. Ulterior…

- La Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se afla internat la Terapie Intensiva, dupa o perioada de pauza de peste doua luni, primul caz de copil diagnosticat cu COVID-19. Este un copil in varsta de 6 ani, din Suceava, care a ajuns la spital in coma diabetica, pe data de 14 iulie 2022. Medicii au explicat…

- O fetita in varsta de 9 ani a fost transferata cu elicopterul SMURD aseara, 1 iulie, de la Spitalul Roman, cu arsuri pe 55- din corp. "Fetita a fost internata in Unitatea Functionala de Arsi ATI cu diagnosticul de arsura prin contact (lichid fierbinte) 55- suprafata corporala. Imediat dupa internare…

- Dupa aproape doua luni de stat in spital, cel de-al doilea copil care a suferit arsuri majore in urma incendiului produs in comuna Tacuta, judetul Vaslui, pe data de 1 aprilie, a fost externat de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Cazul a fost unul deosebit de complicat, explica medicii, fiindca…

- Fetita in varsta de doar 6 luni care a ajuns la Iasi dupa ce s-ar fi inecat cu lapte se afla in continuare in stare foarte grava. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", unde fetita se afla internata, spun ca prognosticul este unul sever. „Fetita este in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva,…

- Micuta se afla in stop cardiorespirator cand a fost consultata de medicii ambulantei. Dupa ce a fost resuscitata o ora, inima micutei a inceput sa bata din nou. O fetita de doar 6 luni dintr-o comuna din judetul Neamt a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Ajutorul medicilor…