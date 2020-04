Echipa italiană de fotbal Ascoli şi-a concediat antrenorul Clubul italian de fotbal de divizia a doua Ascoli l-a concediat pe antrenorul Roberto Stellone, in incercarea de a reduce pierderile financiare datorate pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Ascoli a indicat ca a luat aceasta decizie dupa ce Stellone nu a acceptat reducerea salariului. Fost atacant la Napoli, Genoa si Torino, Stellone l-a inlocuit la inceputul lui februarie pe Paolo Zanetti, care figureaza in continuare pe statul de plata al clubului, potrivit Agerpres.ro. Citește și: Avertisment! Consumul de alcool crește riscul de contractare a Covid-19 și inrautațește efectele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

