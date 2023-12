Echipa feminină de handbal CSM Bucureşti se întărește cu portarul naţionalei Braziliei Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a mai adus o jucatoare de top din strainatate, este vorba de portarul nationalei Braziliei, Gabriela Dias Moreschi, care joaca, acum, la campioana Germaniei, SG BBM Bietigheim. Campioana Romaniei la handbal , o prezența obișnuita in cupele europene, a anunțat pe site-ul sau oficial ca Gabriela Dias Moreschi a semnat un contract pe doi ani cu CSM Bucuresti, care va fi valabil din vara viitoare. Cine este Gabriela Dias Moreschi Gabriela Goncalves Dias Moreschi (29 ani, 1,90 m) are un palmares impresionant: a fost campioana a Norvegiei si a Germaniei, castigatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

